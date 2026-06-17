Sondernach

Balade dominicale au Platz

Sondernach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-09 09:00:00

fin : 2026-08-16 12:00:00

Date(s) :

2026-08-09 2026-08-16 2026-08-23 2026-08-30

Envie d’un bol d’air frais pour bien commencer la journée ? Partez pour une balade paisible entre chaumes et forêts, parfaite pour se ressourcer.

Envie d’un bol d’air frais pour bien commencer la journée ? Pourquoi ne pas profiter d’une petite randonnée dominicale, dans le calme et la fraîcheur matinale ? Partez pour une balade paisible entre chaumes et forêts, parfaite pour se ressourcer. N’oubliez pas de bonnes chaussures… et votre bonne humeur !

Informations pratiques

Distance 6,5 km

Dénivelé +250m / -250m

Âge minimum 8 ans

Porte-bébé Autorisés

Toutourisme Chiens non autorisés

Tarifs

– Adulte 20€

– Enfant (8-18 ans) 15€

Réduction Munstercard

Si vous séjournez dans la Vallée de Munster, votre hébergeur vous a peut-être remis la Munstercard. Ce précieux sésame vous permet de bénéficier de 10% de réduction sur cette activité.

Préparation

Matériels obligatoires Chaussures fermées (randonnée, trail ou basket) / 0.5L d’eau

Matériels conseillés suivant les prévisions météorologiques 1 vêtement chaud (type polaire) / 1 vêtement de pluie / chapeau / crème solaire.

À noter

Le déplacement jusqu’au lieu de départ se fait en véhicule personnel.

La sortie est confirmée dès 5 participants. Si ce nombre n’est pas atteint, vous serez informé de l’annulation et intégralement remboursé, ou une nouvelle date pourra vous être proposée. .

Sondernach 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

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English :

Looking for a breath of fresh air to start the day? Set off on a peaceful stroll through stubble fields and forests, the perfect way to recharge your batteries.

L’événement Balade dominicale au Platz Sondernach a été mis à jour le 2026-06-17 par Office de tourisme de la vallée de Munster