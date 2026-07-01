Du pis au palais les secrets du fromage de chèvre Sondernach

Informations pratiques

Sondernach

Du pis au palais les secrets du fromage de chèvre

1 chemin du Hunleskritt Sondernach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-17 15:00:00

fin : 2026-08-14 17:30:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28

Rencontrez Basile et ses chèvres lors d’une immersion à la ferme ! Découvrez l’élevage caprin, assistez à la traite et au nourrissage, dégustez les fromages de la chèvrerie avec un verre de vin ou de jus de pomme et goûtez même le lait fraîchement trait. Une expérience authentique et gourmande.

Basile et ses chèvres vous ouvrent les portes de leur quotidien à la Chèvrerie du Hunleskritt ! Chez eux, ça bêle joyeusement, ça gambade et ça vit au rythme de la ferme. Le temps d’une immersion conviviale, Basile vous partagera avec passion son métier, les secrets de l’élevage caprin et toutes les petites anecdotes qui rendent ces animaux aussi attachants qu’espiègles.

Après la découverte de l’exploitation, place aux plaisirs gourmands ! Une dégustation des fromages de la ferme, accompagnée d’un verre de vin ou de jus de pomme, vous sera proposée. Une belle occasion de savourer toute l’authenticité du terroir local, au cœur même du lieu de production.

Puis vient le moment préféré des petits comme des grands la traite et le repas des chèvres ! L’occasion de les approcher de tout près et d’observer leur petit caractère. Et pour les plus curieux (ou les plus gourmands), Basile vous proposera même de goûter le lait de chèvre tout juste trait ! Un instant simple et vrai, au plus près du métier d’éleveur.

Informations pratiques

Horaires 15h 17h30

Durée 2h30 environ

Toutourisme chiens en laisse autorisé

Porte-bébé autorisé

Tarifs

Adulte 12€

Enfant 9€

Tarifs Munstercard

Si vous séjournez dans la Vallée de Munster, votre hébergeur vous a peut-être remis la Munstercard. Ce précieux sésame vous permet de bénéficier de 10 % de réduction sur cette activité.

A noter

Le déplacement jusqu’à la chèvrerie du Hunleskritt se fait en véhicule personnel.

L’activité est confirmée dès 8 participants. En cas de nombre insuffisant, vous serez prévenu et intégralement remboursé, ou une nouvelle date pourra vous être proposée. .

1 chemin du Hunleskritt Sondernach 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 31 80 contact@vallee-munster.eu

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English :

Meet Basile and his goats during an immersive farm experience! Learn about goat farming, watch the milking and feeding, sample cheeses from the goat farm with a glass of wine or apple juice, and even taste the freshly milked goat’s milk. An authentic and delicious experience.

L’événement Du pis au palais les secrets du fromage de chèvre Sondernach a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme de la vallée de Munster