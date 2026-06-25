Informations pratiques

Sondernach

Rando, marcaire & accordéon

Col du Platzerwasel Sondernach Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-25 09:30:00

fin : 2026-08-08 16:30:00

Date(s) :

2026-07-25 2026-08-08 2026-09-26 2026-10-24

Préparez-vous pour un concentré de plaisir !

Au programme randonnée guidée, panoramas à couper le souffle, spécialités alsaciennes et… accordéon !

Préparez-vous pour un concentré de plaisir !

Au programme randonnée guidée, panoramas à couper le souffle, spécialités alsaciennes et… accordéon !

La balade Départ du col du Platzerwasel au matin pour une randonnée à travers bois vers les hauteurs. Accompagnés par votre guide Joseph, vous découvrirez la faune et la flore locales. Une fois sur les sommets, le panorama est éblouissant. Avec un peu de chance et un ciel bien dégagé, on peut même apercevoir le Mont-Blanc !

Le réconfort Après un bel effort dans ce cadre d’altitude, direction la ferme-auberge pour un réconfort gustatif. Au menu le traditionnel repas marcaire à la ferme-auberge du Salzbach. C’est là que Joseph sortira l’accordéon pour un moment ultra convivial en musique !

Après ce bon repas, une balade digestive vous ramènera vers le parking (arrivée prévue entre 16h et 17h).

Une journée pleine, gourmande et chaleureuse à ne pas manquer ! .

Col du Platzerwasel Sondernach 68380 Haut-Rhin Grand Est +33 6 44 02 72 97 contact.sepparla@gmail.com

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English :

Get ready for a blast!

On the agenda: a guided hike, breathtaking views, Alsatian specialties, and… accordion music!

L’événement Rando, marcaire & accordéon Sondernach a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de tourisme de la vallée de Munster