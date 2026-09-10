COLD CUTS LA CAVE POÉSIE Toulouse
mercredi 18 novembre 2026 · LA CAVE POÉSIE · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
COLD CUTS
LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR
6.5
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 21:00:00
fin : 2026-11-21 22:00:00
Date(s) :
2026-11-18
Cold cuts est un spectacle coup de poing, coup de coeur de la saison dernière. On a choisi de le reprogrammer pour qu’il soit vu, encore et encore. Un couple. Molly et Ian sont dans la cuisine. Molly semble avoir commis l’irréparable.
Qu’a-t-elle fait ? Est-ce si grave ? Commandée par Amnesty International, cette pièce autobiographique propose une dissection implacable des mécanismes de domination et d’emprise, au plus près du ressenti de Molly.
Quelle issue pourra-t-elle trouver ?
La tension est permanente. Une immersion dans un thriller hélas quotidien.
Un échange est prévu à l’issue de chaque représentation.
Ce spectacle comporte des scènes de violences physiques,
sexistes et psychologiques. 6.5 .
LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Cold Cuts is a hard-hitting play that was a standout hit last season. We’ve decided to bring it back so that audiences can see it again and again. A couple—Molly and Ian—are in the kitchen. Molly seems to have done the unthinkable.
L’événement COLD CUTS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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