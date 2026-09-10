COLD CUTS LA CAVE POÉSIE Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

COLD CUTS

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – EUR

6.5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 21:00:00

fin : 2026-11-21 22:00:00

Date(s) :

2026-11-18

Cold cuts est un spectacle coup de poing, coup de coeur de la saison dernière. On a choisi de le reprogrammer pour qu’il soit vu, encore et encore. Un couple. Molly et Ian sont dans la cuisine. Molly semble avoir commis l’irréparable.

Qu’a-t-elle fait ? Est-ce si grave ? Commandée par Amnesty International, cette pièce autobiographique propose une dissection implacable des mécanismes de domination et d’emprise, au plus près du ressenti de Molly.

Quelle issue pourra-t-elle trouver ?

La tension est permanente. Une immersion dans un thriller hélas quotidien.

Un échange est prévu à l’issue de chaque représentation.

Ce spectacle comporte des scènes de violences physiques,

sexistes et psychologiques. 6.5 .

LA CAVE POÉSIE 71 Rue du Taur Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cold Cuts is a hard-hitting play that was a standout hit last season. We’ve decided to bring it back so that audiences can see it again and again. A couple—Molly and Ian—are in the kitchen. Molly seems to have done the unthinkable.

L’événement COLD CUTS Toulouse a été mis à jour le 2026-08-17 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE