Égalité, parlons-en (version Junior), Médiathèque Rangueil, Toulouse

Informations pratiques

Égalité, parlons-en (version Junior) 1 septembre – 3 octobre Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T14:00:00+02:00 – 2026-09-01T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Du 1er septembre au 3 octobre

Exposition

En partenariat avec l’Espace Diversités Laïcité.

Médiathèque Rangueil

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie

En partenariat avec l’Espace Diversités Laïcité