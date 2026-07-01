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Égalité, parlons-en (version Junior), Médiathèque Rangueil, Toulouse

mardi 1 septembre 2026 · Médiathèque Rangueil · Toulouse

Égalité, parlons-en (version Junior), Médiathèque Rangueil, Toulouse

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Rangueil
Adresse
9 rue Claude de Forbin 31400
Ville
31400 Toulouse
Département
Haute-Garonne

Égalité, parlons-en (version Junior) 1 septembre – 3 octobre Médiathèque Rangueil Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-01T14:00:00+02:00 – 2026-09-01T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00

Du 1er septembre au 3 octobre
Exposition
En partenariat avec l’Espace Diversités Laïcité.
Médiathèque Rangueil

Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie
En partenariat avec l’Espace Diversités Laïcité

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