AGENDA · Toulouse
Égalité, parlons-en (version Junior), Médiathèque Rangueil, Toulouse
mardi 1 septembre 2026 · Médiathèque Rangueil · Toulouse
Informations pratiques
Égalité, parlons-en (version Junior) 1 septembre – 3 octobre Médiathèque Rangueil Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-01T14:00:00+02:00 – 2026-09-01T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Du 1er septembre au 3 octobre
Exposition
En partenariat avec l’Espace Diversités Laïcité.
Médiathèque Rangueil
Médiathèque Rangueil 9 rue Claude de Forbin 31400 Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie
En partenariat avec l’Espace Diversités Laïcité
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