Tricolire, Médiathèque Côte Pavée, Toulouse
mardi 1 septembre 2026 · Médiathèque Côte Pavée · Toulouse
Informations pratiques
Tricolire Mardi 1 septembre, 15h30 Médiathèque Côte Pavée Haute-Garonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-01T15:30:00+02:00 – 2026-09-01T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-01T15:30:00+02:00 – 2026-09-01T17:30:00+02:00
Mardi 1er septembre de 15h30 à 17h30
Atelier de partage de savoirs. Travaux d’aiguilles et échanges littéraires au programme !
Médiathèque Côte Pavée
Durée : 2h
Sur inscription au 05 67 72 84 47
Médiathèque Côte Pavée 125 Avenue Jean Rieux, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 67 72 84 50 https://bibliotheque.toulouse.fr/mediatheque-cote-pavee [{« type »: « phone », « value »: « 05 67 72 84 47 »}] La bibliothèque qui date de 1969 a été reconstruite en 2002 sur 674 m2 Bus : ligne 22 – station LeygueVélô-Toulouse : station 206 – 20, avenue Armand-Leygue
Atelier de partage de savoirs. Travaux d’aiguilles et échanges littéraires au programme !
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