Cold therapy, thérapie par le froid D19 Larrau
mardi 29 décembre 2026 · D19 · Larrau
Informations pratiques
Larrau
Cold therapy, thérapie par le froid
D19 Accueil des Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 46 – 46 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-29 14:00:00
fin : 2026-12-29 17:00:00
Date(s) :
2026-12-29
Venez découvrir les bienfaits du froid, à Iraty.
Pour profiter au mieux de l’exposition au froid, Brice, préparateur physique et mental, spécialiste en respiration et exposition au froid, vous accompagnera pour expérimenter la cold therapy en toute sécurité. Vous débuterez par une séance de respiration avant de faire une marche jusqu’au lac. Vous serez, alors, près à vous baigner dans l’eau froide d’un lac de montagne. Départ assuré à partir de six personnes. Sur réservation. .
D19 Accueil des Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28
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English : Cold therapy, thérapie par le froid
L’événement Cold therapy, thérapie par le froid Larrau a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque
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