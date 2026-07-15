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Cold therapy, thérapie par le froid D19 Larrau

mardi 29 décembre 2026 · D19 · Larrau

Cold therapy, thérapie par le froid D19 Larrau

Informations pratiques

Début
mardi 29 décembre 2026
Fin
mardi 29 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
D19
Adresse
Accueil des Chalets d'Iraty
Ville
64560 Larrau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
46 46 Tarif réduit

Larrau

Cold therapy, thérapie par le froid

D19 Accueil des Chalets d’Iraty Larrau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 46 – 46 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-29 14:00:00
fin : 2026-12-29 17:00:00

Date(s) :
2026-12-29

Venez découvrir les bienfaits du froid, à Iraty.
Pour profiter au mieux de l’exposition au froid, Brice, préparateur physique et mental, spécialiste en respiration et exposition au froid, vous accompagnera pour expérimenter la cold therapy en toute sécurité. Vous débuterez par une séance de respiration avant de faire une marche jusqu’au lac. Vous serez, alors, près à vous baigner dans l’eau froide d’un lac de montagne. Départ assuré à partir de six personnes. Sur réservation.   .

D19 Accueil des Chalets d’Iraty Larrau 64560 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 51 28 

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English : Cold therapy, thérapie par le froid

L’événement Cold therapy, thérapie par le froid Larrau a été mis à jour le 2026-07-15 par Office de Tourisme Pays Basque

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