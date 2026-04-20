Troyes

Coldplay by Liveplay

Le Cube Troyes Aube

Tarif : 29 – 29 – 45 Eur

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-08 20:00:00

fin : 2027-01-08

Date(s) :

2027-01-08

Un hommage exceptionnel au groupe le plus emblématique de ces 20 dernières années !

Avec plus de 90 millions d’albums vendus, Coldplay est un phénomène mondial. Leurs tubes — “Viva La Vida”, “Fix You”, “Adventure of a Life time” Yellow , In my place , Paradise , sky full of stars et bien d’autres — résonnent dans tous les cœurs, toutes générations confondues.

LIVEPLAY recrée en live l’univers Coldplay avec une fidélité bluffante, une énergie contagieuse et un spectacle à couper le souffle. Une scénographie immersive, des effets spéciaux, lasers, artifices et serpentins pour une ambiance magique et inoubliable.



Deux heures de pur bonheur, de frissons et de communion musicale, où chaque note, chaque lumière, chaque émotion vous transporte au coeur d’un concert de Coldplay.



Ce n’est pas qu’un tribute. C’est une véritable expérience sensorielle. Un voyage au plus près de la magie Coldplay, porté par des musiciens passionnés et une performance scénique rare.



LIVEPLAY le seul tribute qui fait battre le coeur des fans à l’unisson. .

Le Cube Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 82 65 82

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English :

L’événement Coldplay by Liveplay Troyes a été mis à jour le 2026-04-14 par Office de Tourisme Troyes la Champagne