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Collecte de pansements et médicaments, Square de la Rance, Rennes

Collecte de pansements et médicaments, Square de la Rance, Rennes

Collecte de pansements et médicaments, Square de la Rance, Rennes jeudi 4 juin 2026.

Lieu : Square de la Rance

Adresse : Square de la Rance, Rennes

Ville : 35064 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 4 juin 2026

Fin : jeudi 4 juin 2026

Collecte de pansements et médicaments Jeudi 4 juin, 12h00 Square de la Rance Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-04T12:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-04T12:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

Elle se déroulera le jeudi 4 juin de 12h à 17h au Square de la Rance, en partenariat avec l’association humanitaire Bana du Bénin.
https://medplan.fr/MSP-Rennes-Sante-Nord-Saint-Martin

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La MSP Rennes Santé Nord Saint-Martin organise sa deuxième collecte de pansements et médicaments non utilisés afin de sensibiliser la population contre le gaspillage et pour le recyclage.

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