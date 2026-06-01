Collecte de pansements et médicaments, Square de la Rance, Rennes

Collecte de pansements et médicaments Jeudi 4 juin, 12h00 Square de la Rance Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T12:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T12:00:00+02:00 – 2026-06-04T17:00:00+02:00

Elle se déroulera le jeudi 4 juin de 12h à 17h au Square de la Rance, en partenariat avec l’association humanitaire Bana du Bénin.

https://medplan.fr/MSP-Rennes-Sante-Nord-Saint-Martin

Square de la Rance Square de la Rance, Rennes Rennes 35064 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « rennes.sante.nsm@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0749600698 »}] [{« link »: « https://medplan.fr/MSP-Rennes-Sante-Nord-Saint-Martin »}]

La MSP Rennes Santé Nord Saint-Martin organise sa deuxième collecte de pansements et médicaments non utilisés afin de sensibiliser la population contre le gaspillage et pour le recyclage.