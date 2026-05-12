Collecte de sang Montbazens
Collecte de sang Montbazens jeudi 25 juin 2026.
Montbazens
Collecte de sang
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25
fin : 2026-06-25
Date(s) :
2026-06-25
Collecte de sang, à la salle de spectacles de 14 h à 18 h 30.
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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie
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English :
Blood drive, at the Salle de spectacles from 2 pm to 6:30 pm.
L’événement Collecte de sang Montbazens a été mis à jour le 2026-05-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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