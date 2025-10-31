Fête votive Montbazens
Fête votive Montbazens vendredi 3 juillet 2026.
Fête votive
Montbazens Aveyron
Début : 2026-07-03
fin : 2026-07-05
2026-07-03
Fête votive. Le programme vous sera détaillé ultérieurement. Renseignements 06 38 52 57 63. (Comité des fêtes)
Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 6 38 52 57 63
English :
Fête votive. The program will be detailed later. Information 06 38 52 57 63. (Comité des fêtes)
German :
Fest der Votive (Fête votive). Das Programm wird Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt detailliert mitgeteilt. Informationen: 06 38 52 57 63. (Festkomitee)
Italiano :
Festa votiva. I dettagli del programma seguiranno. Informazioni 06 38 52 57 63. (Comitato del Festival)
Espanol :
Fiesta votiva. Detalles del programa más adelante. Información 06 38 52 57 63. (Comité de Fiestas)
L’événement Fête votive Montbazens a été mis à jour le 2025-10-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)