Fête votive

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-03

Fête votive. Le programme vous sera détaillé ultérieurement. Renseignements 06 38 52 57 63. (Comité des fêtes)

.

Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 6 38 52 57 63

English :

Fête votive. The program will be detailed later. Information 06 38 52 57 63. (Comité des fêtes)

German :

Fest der Votive (Fête votive). Das Programm wird Ihnen zu einem späteren Zeitpunkt detailliert mitgeteilt. Informationen: 06 38 52 57 63. (Festkomitee)

Italiano :

Festa votiva. I dettagli del programma seguiranno. Informazioni 06 38 52 57 63. (Comitato del Festival)

Espanol :

Fiesta votiva. Detalles del programa más adelante. Información 06 38 52 57 63. (Comité de Fiestas)

L’événement Fête votive Montbazens a été mis à jour le 2025-10-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)