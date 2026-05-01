Montbazens

Exposition au moulin de la culture

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-06-29

Date(s) :

2026-05-30

Exposition d’illustrations de Céline PATRICIO Partpat , artiste de Salles-Curan, au moulin de la culture. Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le vendredi jusqu’à 18 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h. .

Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

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English :

L’événement Exposition au moulin de la culture Montbazens a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)