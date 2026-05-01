Exposition au moulin de la culture Montbazens
Exposition au moulin de la culture Montbazens samedi 30 mai 2026.
Montbazens
Exposition au moulin de la culture
Montbazens Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-06-29
Date(s) :
2026-05-30
Exposition d’illustrations de Céline PATRICIO Partpat , artiste de Salles-Curan, au moulin de la culture. Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le vendredi jusqu’à 18 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h. .
Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition au moulin de la culture Montbazens a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Montbazens (Aveyron)
- Mai en musique Montbazens 23 mai 2026
- Répétition de la chorale Montbazens 31 mai 2026
- Collecte de sang Montbazens 25 juin 2026
- Fête votive Montbazens 3 juillet 2026
- Spectacle les Oiseaux de trottoir Montbazens 5 août 2026