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Exposition au moulin de la culture Montbazens

Exposition au moulin de la culture Montbazens

Exposition au moulin de la culture Montbazens samedi 30 mai 2026.

Ville : 12220 Montbazens

Département : Aveyron

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : lundi 29 juin 2026

Tarif :

Montbazens

Exposition au moulin de la culture

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-06-29

Date(s) :
2026-05-30

Exposition d’illustrations de Céline PATRICIO Partpat , artiste de Salles-Curan, au moulin de la culture. Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, le vendredi jusqu’à 18 h 30 et le samedi de 9 h à 12 h.   .

Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94 

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English :

L’événement Exposition au moulin de la culture Montbazens a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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