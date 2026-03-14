Mai en musique

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Mai en musique 2 groupes, Gilles POTTIER + groupe Ac’Loustics et restauration avec traiteur Morgan. Rendez-vous sur la place du marché à 20 h (ou à la salle de spectacles si pluie). Renseignements 07 85 32 00 53. (Anim’a)

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Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 7 85 32 00 53

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English :

May with music: 2 bands, Gilles POTTIER + groupe Ac’Loustics and catering by Morgan. Meet on the market square at 8 p.m. (or at the concert hall if it rains). Information 07 85 32 00 53. (Anim’a)

L’événement Mai en musique Montbazens a été mis à jour le 2026-03-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)