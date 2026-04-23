Collecte de Sang Saint-Gengoux-le-National
Collecte de Sang Saint-Gengoux-le-National vendredi 15 mai 2026.
Saint-Gengoux-le-National
Collecte de Sang
Foyer Rural- rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
Une collecte de sang aura lieu le 15 avril, de 15h30 à 19h30, au foyer rural de Saint-Gengoux-le-National.
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Foyer Rural- rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 41 63 amicale.donsang.stgengoux@gmail.com
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English : Collecte de Sang
L’événement Collecte de Sang Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-04-23 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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