Saint-Gengoux-le-National

Collecte de Sang

Foyer Rural- rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

Une collecte de sang aura lieu le 15 avril, de 15h30 à 19h30, au foyer rural de Saint-Gengoux-le-National.

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Foyer Rural- rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 41 63 amicale.donsang.stgengoux@gmail.com

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English : Collecte de Sang

L’événement Collecte de Sang Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-04-23 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne