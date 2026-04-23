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Collecte de Sang Saint-Gengoux-le-National

Collecte de Sang Saint-Gengoux-le-National vendredi 15 mai 2026.

Adresse : Foyer Rural- rue des Tanneries

Ville : 71460 Saint-Gengoux-le-National

Département : Saône-et-Loire

Début : vendredi 15 mai 2026

Fin : vendredi 15 mai 2026

Tarif : Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Gengoux-le-National

Collecte de Sang

Foyer Rural- rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-15

Date(s) :
2026-05-15

Une collecte de sang aura lieu le 15 avril, de 15h30 à 19h30, au foyer rural de Saint-Gengoux-le-National.

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Foyer Rural- rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 41 63  amicale.donsang.stgengoux@gmail.com

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English : Collecte de Sang

L’événement Collecte de Sang Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-04-23 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne

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