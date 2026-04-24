Cephas Amevo artiste peintre Galerie d’Art l’Espérance Saint-Gengoux-le-National
Cephas Amevo artiste peintre Galerie d’Art l’Espérance Saint-Gengoux-le-National lundi 27 avril 2026.
Saint-Gengoux-le-National
Cephas Amevo artiste peintre
Galerie d’Art l’Espérance 19 rue de l’Espérance Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-27 10:00:00
fin : 2026-05-03 12:30:00
Date(s) :
2026-04-27
Cephas AMEVO est né au Togo, il commence à peindre à l’âge de 12 ans. Autodidacte, il est formé aux beaux arts de Lomé. Il arrive en France à l’âge de 36 ans, il s’installe en Bourgogne en 2007. Il peint des portraits et la nature qui l’entoure mais aussi des natures mortes. Il aime transmettre son savoir faire et permettre au gens de s’exprimer par le dessin et les couleurs.
Vernissage le Mardi 28 Avril à 18h30 .
Galerie d’Art l’Espérance 19 rue de l’Espérance Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 29 58 88 90
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English : Cephas Amevo artiste peintre
L’événement Cephas Amevo artiste peintre Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-04-20 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)
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