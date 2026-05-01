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Voyage en Moyen Age, destination UNESCO Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National

Voyage en Moyen Age, destination UNESCO Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National samedi 30 mai 2026.

Lieu : Saint-Gengoux-le-National

Adresse : Centre historique

Ville : 71460 Saint-Gengoux-le-National

Département : Saône-et-Loire

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Saint-Gengoux-le-National

Voyage en Moyen Age, destination UNESCO

Saint-Gengoux-le-National Centre historique Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 20:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Animation médiévale dans les rues de la cité de Saint-Gengoux-le-National, dans le cadre de la candidature des sites Clunisiens au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Présentation de métiers anciens et de métiers d’art démonstrations par les exposants, ateliers. Théâtre par les enfants des écoles. Spectacle d’arts martiaux historiques, spectacle de feu. Musique.
Buvette et restauration.   .

Saint-Gengoux-le-National Centre historique Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté   asso.stgengoux.unesco@gmail.com

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English : Voyage en Moyen Age, destination UNESCO

L’événement Voyage en Moyen Age, destination UNESCO Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-05-21 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II

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