Voyage en Moyen Age, destination UNESCO Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National
Voyage en Moyen Age, destination UNESCO Saint-Gengoux-le-National Saint-Gengoux-le-National samedi 30 mai 2026.
Saint-Gengoux-le-National
Voyage en Moyen Age, destination UNESCO
Saint-Gengoux-le-National Centre historique Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30 20:00:00
Date(s) :
2026-05-30
Animation médiévale dans les rues de la cité de Saint-Gengoux-le-National, dans le cadre de la candidature des sites Clunisiens au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Présentation de métiers anciens et de métiers d’art démonstrations par les exposants, ateliers. Théâtre par les enfants des écoles. Spectacle d’arts martiaux historiques, spectacle de feu. Musique.
Buvette et restauration. .
Saint-Gengoux-le-National Centre historique Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté asso.stgengoux.unesco@gmail.com
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English : Voyage en Moyen Age, destination UNESCO
L’événement Voyage en Moyen Age, destination UNESCO Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-05-21 par BUXY │ OT Buxy Sud Côte Chalonnaise | Cat.II
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