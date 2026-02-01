Parenthèse improvisée Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National
Parenthèse improvisée Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National jeudi 26 février 2026.
Parenthèse improvisée
Rue des Tanneries Caveau du Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-26 19:45:00
fin : 2026-02-26 21:30:00
Date(s) :
2026-02-26
La Ligoté vous invite à sa deuxième (Parenthèse Improvisée) de l’année 2026, rencontre de comédiens sans texte à jouer.
Les jou(h)eureuses ont besoin de VOUS pour vivre un spectacle d’exception où ils et elles vous présentent ensemble des histoires qu’elles et ils découvrent en même temps que VOUS.
De l’aventure, du rire, des larmes ? On ne sait pas, tout est improvisé !
Des histoires courtes, longues, avec ou sans contraintes ? Surprise !
Le spectacle change à chaque fois grâce à vos propositions de phrases, mots et thèmes en tous genres, sollicitées si besoin par le Maître de Cérémonie qui mène la danse et suivant le choix du format, toujours différent.
Êtes-vous prêts à ouvrir cette Parenthèse avec nous ?
Ouverture des portes à 19h45.
Participation libre et solidaire
Durée environ 1h .
Rue des Tanneries Caveau du Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 14 78 27 96 laligote71@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Parenthèse improvisée Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-02-17 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)