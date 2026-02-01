Parenthèse improvisée Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National

Parenthèse improvisée

Saint-Gengoux-le-National

Début : 2026-02-26 19:45:00

fin : 2026-02-26 21:30:00

2026-02-26

La Ligoté vous invite à sa deuxième (Parenthèse Improvisée) de l’année 2026, rencontre de comédiens sans texte à jouer.

Les jou(h)eureuses ont besoin de VOUS pour vivre un spectacle d’exception où ils et elles vous présentent ensemble des histoires qu’elles et ils découvrent en même temps que VOUS.

De l’aventure, du rire, des larmes ? On ne sait pas, tout est improvisé !

Des histoires courtes, longues, avec ou sans contraintes ? Surprise !

Le spectacle change à chaque fois grâce à vos propositions de phrases, mots et thèmes en tous genres, sollicitées si besoin par le Maître de Cérémonie qui mène la danse et suivant le choix du format, toujours différent.

Êtes-vous prêts à ouvrir cette Parenthèse avec nous ?

Ouverture des portes à 19h45.

Participation libre et solidaire

Durée environ 1h .

laligote71@gmail.com

