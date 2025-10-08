Les Gourmanziks Caveau de Saint-Gengoux-le-National Vignerons de Buxy Saint-Gengoux-le-National
Début : 2026-06-13 12:00:00
fin : 2026-06-13 22:00:00
Date(s) :
2026-06-13
Une journée festive et gourmande en musique ! Marché aux producteurs, concerts, dégustation de nos belles cuvées de la Côte Chalonnaise !
possibilité de déjeuner sur place
Pour plus d’informations, contacter le caveau de Saint-Gengoux-le-National. .
Caveau de Saint-Gengoux-le-National Vignerons de Buxy 1 route de Curtil Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 92 61 75
