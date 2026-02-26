Collecte de sang Rue des tanneries Saint-Gengoux-le-National

Saint-Gengoux-le-National

Collecte de sang

Rue des tanneries Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 08:30:00

fin : 2026-07-10 12:30:00

Date(s) :

2026-07-10

Une collecte de sang est une opération organisée pour permettre à des volontaires de donner leur sang afin d’aider les patients qui en ont besoin (accidents, opérations, maladies, etc.). Elle est souvent mise en place par des organismes comme Établissement français du sang.

Concrètement, la collecte se déroule en plusieurs étapes

d’abord, le donneur est accueilli sur le lieu de collecte (foyer Rural). Il remplit un questionnaire confidentiel sur sa santé et ses habitudes de vie.

Ensuite, il passe un entretien avec un professionnel de santé. Celui-ci vérifie que le don ne présente aucun risque, ni pour le donneur ni pour le receveur.

Si tout est en ordre, le prélèvement peut commencer. Le donneur est installé confortablement, et une aiguille est insérée dans une veine du bras. Le prélèvement dure en général 8 à 10 minutes, pendant lesquelles environ 450 ml de sang sont recueillis.

Après le don, le donneur est invité à se reposer et à prendre une collation (boisson, nourriture) pour récupérer et éviter les malaises.

Le sang collecté est ensuite analysé, séparé en différents composants (globules rouges, plasma, plaquettes) et stocké avant d’être utilisé dans les hôpitaux.

Une collecte de sang repose sur le volontariat et la solidarité un seul don peut aider plusieurs personnes. .

Rue des tanneries Foyer Rural Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 41 63 amicale.donsang.stgengoux@gmail.com

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English : Collecte de sang

L’événement Collecte de sang Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-05-06 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)