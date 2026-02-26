Saint-Gengoux-le-National

Jeux de Société

Foyer rural Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

Après-midi Jeux de Société

Les enfants des écoles primaires et du collège sont invités à partager un moment ludique et convivial autour des jeux de société !

Au programme

– jeux pour tous les âges

– coopération, stratégie et bonne humeur

– découverte de nouveaux jeux

– goûter partagé

Les enfants peuvent venir seuls, entre amis ou en famille.

Débutants et passionnés sont les bienvenus !

Pensez à apporter votre jeu préféré si vous souhaitez le faire découvrir.

Nous vous attendons nombreux pour un bel après-midi de partage et d’amusement ! .

Foyer rural Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 41 63 amicale.donsang.stgengoux@gmail.com

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English : Jeux de Société

L’événement Jeux de Société Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-05-14 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne