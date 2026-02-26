Jeux de Société Saint-Gengoux-le-National
Jeux de Société Saint-Gengoux-le-National mercredi 24 juin 2026.
Saint-Gengoux-le-National
Jeux de Société
Foyer rural Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-24
fin : 2026-06-24
Date(s) :
2026-06-24
Après-midi Jeux de Société
Les enfants des écoles primaires et du collège sont invités à partager un moment ludique et convivial autour des jeux de société !
Au programme
– jeux pour tous les âges
– coopération, stratégie et bonne humeur
– découverte de nouveaux jeux
– goûter partagé
Les enfants peuvent venir seuls, entre amis ou en famille.
Débutants et passionnés sont les bienvenus !
Pensez à apporter votre jeu préféré si vous souhaitez le faire découvrir.
Nous vous attendons nombreux pour un bel après-midi de partage et d’amusement ! .
Foyer rural Rue des Tanneries Saint-Gengoux-le-National 71460 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 88 49 41 63 amicale.donsang.stgengoux@gmail.com
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English : Jeux de Société
L’événement Jeux de Société Saint-Gengoux-le-National a été mis à jour le 2026-05-14 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne
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