Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

COLLECTE DU CAMION DES SOLUTIONS Palavas-les-Flots

COLLECTE DU CAMION DES SOLUTIONS Palavas-les-Flots lundi 20 juillet 2026.

Adresse : Avenue de l'Evêché de Maguelone

Ville : 34250 Palavas-les-Flots

Département : Hérault

Début : lundi 20 juillet 2026

Fin : vendredi 24 juillet 2026

Tarif :

Palavas-les-Flots

COLLECTE DU CAMION DES SOLUTIONS

Avenue de l’Evêché de Maguelone Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-24

Date(s) :
2026-07-20 2026-08-10

pour donner une seconde vie aux accessoires de plage
Plage de l’Albatros   .

Avenue de l’Evêché de Maguelone Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

to give beach accessories a second life

L’événement COLLECTE DU CAMION DES SOLUTIONS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34

À voir aussi à Palavas-les-Flots (Hérault)