COLLECTE DU CAMION DES SOLUTIONS Palavas-les-Flots
COLLECTE DU CAMION DES SOLUTIONS Palavas-les-Flots lundi 20 juillet 2026.
Palavas-les-Flots
COLLECTE DU CAMION DES SOLUTIONS
Avenue de l’Evêché de Maguelone Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-20
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-20 2026-08-10
pour donner une seconde vie aux accessoires de plage
Plage de l’Albatros .
Avenue de l’Evêché de Maguelone Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
to give beach accessories a second life
L’événement COLLECTE DU CAMION DES SOLUTIONS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34
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