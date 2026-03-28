COLLECTE DU CAMION DES SOLUTIONS Palavas-les-Flots lundi 20 juillet 2026.

Palavas-les-Flots

COLLECTE DU CAMION DES SOLUTIONS

Avenue de l’Evêché de Maguelone Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20

fin : 2026-07-24

Date(s) :

2026-07-20 2026-08-10

pour donner une seconde vie aux accessoires de plage

Plage de l’Albatros .

Avenue de l’Evêché de Maguelone Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34

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English :

to give beach accessories a second life

L’événement COLLECTE DU CAMION DES SOLUTIONS Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-06-17 par 34 ADT34