TOURNÉE D’ÉTÉ DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE Palavas-les-Flots
mardi 21 juillet 2026 · Palavas-les-Flots
Informations pratiques
Palavas-les-Flots
TOURNÉE D’ÉTÉ DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
Boulevard Joffre Palavas-les-Flots Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-21
Date(s) :
2026-07-21
6h à 19h
Sensibilisation aux dangers de la route
Plage de l’Hôtel de ville
Offert par la Ville .
Boulevard Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com
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English : TOURNÉE D’ÉTÉ DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
6 a.m. 7 p.m.
Raising Awareness of Road Hazards
L’événement TOURNÉE D’ÉTÉ DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34
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