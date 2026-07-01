Informations pratiques

Palavas-les-Flots

TOURNÉE D’ÉTÉ DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE

Boulevard Joffre Palavas-les-Flots Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

6h à 19h

Sensibilisation aux dangers de la route

Plage de l’Hôtel de ville

Offert par la Ville .

Boulevard Joffre Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie +33 4 67 07 73 34 accueil@palavas-tourisme.com

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English : TOURNÉE D’ÉTÉ DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE

6 a.m. 7 p.m.

Raising Awareness of Road Hazards

L’événement TOURNÉE D’ÉTÉ DE LA PRÉVENTION ROUTIÈRE Palavas-les-Flots a été mis à jour le 2026-07-04 par 34 ADT34