Collecte : jeux habitat et construction, Médiathèque du Val d’Argent (lieu temporaire), Sainte-Marie-aux-Mines
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque du Val d'Argent (lieu temporaire) · Sainte-Marie-aux-Mines
Informations pratiques
Collecte : jeux habitat et construction Vendredi 2 octobre, 15h00 Médiathèque du Val d’Argent (lieu temporaire) Haut-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Fin : 2026-10-02T15:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00
Dans le cadre de Biblis en folie, la Médiathèque vous propose de faire un don et d’apporter vos anciens jeux de construction propres et en bon état (Duplo, Légo, Kapla, chalet JeuJura, maison de poupée Polly Pocket….). Nous remettrons les objets aux Restos du Coeur début Novembre.
Médiathèque du Val d’Argent (lieu temporaire) 3, rue osmont 68160 Sainte-Marie-aux-Mines Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Échery Haut-Rhin Grand Est 03 89 58 35 85 https://valdargent.bibenligne.fr/ Lieu temporaire de la Médiathèque du Val d’Argent (durant les travaux à la Villa Burrus à Sainte-Croix-aux-Mines) Parkings piscine ou théâtre municipal
Biblis en folie 2026
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