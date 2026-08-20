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Collectif d’artistes L’adresse, Collectif d’artistes L’adresse, Issenheim

vendredi 18 septembre 2026 · Collectif d'artistes L'adresse · Issenheim

Collectif d’artistes L’adresse, Collectif d’artistes L’adresse, Issenheim

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Collectif d'artistes L'adresse
Adresse
9 rue de Cernay Issenheim
Ville
68500 Issenheim
Département
Collectivité européenne d'Alsace

Collectif d’artistes L’adresse 18 et 19 septembre Collectif d’artistes L’adresse Collectivité européenne d’Alsace

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Entrez dans les ateliers du collectif d’artistes L’Adresse et découvrez un espace de création installé dans l’ancienne filature Gast. Expositions de sculpture, de céramique et de peinture, rencontres avec les artistes et découverte de leurs univers créatifs.
Entrée libre.

Collectif d’artistes L’adresse 9 rue de Cernay Issenheim Issenheim 68500 Collectivité européenne d’Alsace Grand Est
Entrez dans les ateliers du collectif d’artistes L’Adresse et découvrez un espace de création installé dans l’ancienne filature Gast. Expositions de sculpture, de céramique et de peinture, rencontres…

©Céline Morant

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