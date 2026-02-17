Collectif Ô 77 | Oculta Théâtre L’étoile du nord Paris

Au centre du plateau, un musicien avec sa batterie et son dispositif sonore va lancer trois corps tournants dans un mouvement circulaire autour de lui. Entre force centrifuge et force d’attraction, entre retenue et abandon, le jeu qui nous est proposé dans Oculta, qui en espagnol signifie « cachée », est de réussir à entrevoir les liens qui d’habitude restent invisibles entre les corps.

Le jeudi 16 avril 2026

de 20h00 à 20h45

payant Public jeunes et adultes.

Théâtre L’étoile du nord 16 rue Georgette Agutte 75018 Paris

