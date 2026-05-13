Collection de contes, Musée d’Art et d’Histoire Alfred Douët, Saint-Flour

Collection de contes Samedi 23 mai, 18h00, 18h45 Musée d’Art et d’Histoire Alfred Douët Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T18:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:45:00+02:00

Fin : 2026-05-23T18:45:00+02:00 – 2026-05-23T19:30:00+02:00

Découvrez le projet mené pendant plusieurs mois par les classes de CE1-CE2 de l’école de Talizat : inspirés par l’univers du cabinet de curiosités, les élèves ont imaginé et réalisé leur propre meuble à tiroirs. À l’intérieur se dissimulent des objets rapportés, chacun en lien avec un conte. Saurez-vous les deviner ?

Musée d’Art et d’Histoire Alfred Douët 17, Place d’Armes 15100 Saint-Flour Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471604499 https://www.musee-douet.com/ Classée monument historique dès 1928, la maison consulaire de Saint-Flour est l’un des monuments phare de la ville. Installé au coeur de la cité, sur l’ancienne « Grant plassa », ce bâtiment était le siège de l’autorité civile de la ville, à deux pas du pouvoir religieux de l’évêque dont le palais se trouvait de l’autre côté de la place. Célèbre pour sa remarquable façade Renaissance (v. 1540), inspirée du château de Chambord, l’édifice compte également plusieurs décors intérieurs inscrits à l’Inventaire des Monuments Historiques.

Labellisé musée de France depuis 2002, il est né au début du 20ème siècle de la passion d’Alfred DOUËT, qui racheta le bâtiment pour le restaurer. Mais l’érudit sanflorain entreprit également de réunir une collection d’œuvres d’art pour rendre au monument sa splendeur disparue. C’est dans les salles de l’Hôtel Drouot, chez des antiquaires ou directement auprès d’artistes qu’Alfred DOUËT acquit les œuvres qu’il associa à celles du château familial des Ternes. Répartie dans 9 salles, les collections du musée Alfred-Douët offrent un parcours dans le temps, à l’abri de l’agitation, dans le charme suranné d’une vieille maison réhabilitée avec passion. Le musée a fait l’objet d’une grande campagne de rénovation en 2009-2010.

Découvrez le projet mené pendant plusieurs mois par les classes de CE1-CE2 de l’école de Talizat : inspirés par l’univers du **cabinet de curiosités**, les élèves ont imaginé et réalisé leur propre à…

©Musée d’Art et d’Histoire Alfred Douët