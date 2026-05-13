Visite libre du musée de la Haute-Auvergne, Musée de la Haute Auvergne, Saint-Flour

Visite libre du musée de la Haute-Auvergne Samedi 23 mai, 14h00 Musée de la Haute Auvergne Cantal

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

La Nuit Européenne des musées permet chaque année l’ouverture exceptionnelle et gratuite du musée de la Haute-Auvergne jusqu’à 22h. Une belle occasion de les (re)découvrir et de profiter des animations prévues en début de soirée.

Musée de la Haute Auvergne 1 Place d’Armes, 15100 Saint-Flour, France Saint-Flour 15100 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes 0471602232 https://www.saint-flour.net/sortir/musee-de-la-haute-auvergne Le palais épiscopal présente des collections identitaires étonnantes, témoins de l’histoire d’un pays de hautes terres. Les salles voûtées primitives du palais servent de cadre aux collections archéologiques, la chapelle privée de l’évêque à la statuaire religieuse du XIIe au XIXe siècles, la salle capitulaire au trésor de la cathédrale, et les anciens appartements au mobilier et à l’art populaire de Haute-Auvergne. Parking accessible en fauteuil roulant Toilettes accessibles en fauteuil roulant

La Nuit Européenne des musées permet chaque année l’ouverture exceptionnelle et gratuite du musée de la Haute-Auvergne jusqu’à 22h. Une belle occasion de les (re)découvrir et de profiter des prévues…

©Musée de la Haute-Auvergne