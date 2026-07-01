Collection Jean-François Mollière & Patrick Miara – Galerie Gaïa, Galerie Gaïa, Nantes

Informations pratiques

Collection Jean-François Mollière & Patrick Miara – Galerie Gaïa 8 – 30 octobre Galerie Gaïa Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-08T11:00:00+02:00 – 2026-10-08T19:00:00+02:00

Fin : 2026-10-30T11:00:00+01:00 – 2026-10-30T19:00:00+01:00

Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, la Quinzaine Photographique Nantaise (QPN) a souhaité interroger la notion de « collection », non comme simple accumulation d’images, mais comme un geste de regard, de sélection et de mémoire.

À cette occasion, nous avons invité les photographes Jean François Mollière et Patrick Miara à montrer une nouvelle fois leurs travaux dans la galerie. Tous deux développent des pratiques où l’image, qu’elle soit photographique ou mentale, s’inscrit dans des logiques de séries, de variations et de prélèvements. Leur approche engage une réflexion sur ce qui fait collection : non pas seulement conserver, mais organiser, déplacer et réactiver des formes.

Entre fragmentation du réel et recomposition sensible, leurs œuvres prolongent l’histoire de la photographie en la déplaçant vers un territoire élargi, où la collection devient un espace de circulation des images et des expériences.

Cette exposition s’inscrit au sein du parcoursPhotographie dans les galeries d’art,organisé par leComité Professionnel des Galeries d’Art.

Galerie Gaïa 4 rue Fenelon, 44000 Nantes Nantes 44000 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 83 06 43 81 https://galeriegaia.fr https://www.instagram.com/galeriegaianantes/ [{« link »: « https://www.comitedesgaleriesdart.com/ »}] La Galerie Gaïa poursuit l’aventure d’un lieu d’art crée en 1978 à proximité de l’ancienne École des Beaux-Arts située en plein cœur de la ville de Nantes.

La Galerie Gaïa fondée en 2015 par ELISABETH GIVRE est un lieu qui questionne et redéfinit la création contemporaine en perpétuelle évolution. On y fait des choix exigeants, éclectiques et ambitieux. La galerie décloisonne et expérimente, elle oblige à concevoir l’art contemporain et ses acteurs d’une manière nouvelle et multiple.

En 2022 Galerie Gaïa Studio est créé pour accompagner des structures privées et publics afin de concevoir des projets artistiques sur-mesure : 1% artistique, 1 Immeuble 1 Oeuvre, ingénierie pour concevoir un prix artistique (Prix B Signature – Fonds de Dotation Karma ).

L’abstraction qui est au cœur de la sélection fait aussi la place à des œuvres plus figuratives. La ligne, le trait, l’architecture sont un des fils conducteurs de la sélection.

L’éclectisme d’une exposition à l’autre est une évidence fondamentale avec chaque année 6 expositions en solo-show par an, une participation à la QPN Quinzaine Photographique Nantaise et une collective nommée PUNCH LINES en fin d’année.

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Dans le cadre du Bicentenaire de la Photographie, la Quinzaine Photographique Nantaise (QPN) a souhaité interroger la notion de « collection », non comme simple d’images,…

©GALERIE GAIA