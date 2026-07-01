Collection Nouvelle-Aquitaine à la Micro-Folie Micro-Folie Montendre
mercredi 15 juillet 2026 · Micro-Folie · Montendre
Informations pratiques
Montendre
Collection Nouvelle-Aquitaine à la Micro-Folie
Micro-Folie Centre culturel François Mitterrand Montendre Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-07-15
Grâce au musée numérique, partez à la découverte de plus de 350 contenus de 31 institutions culturelles issus des douze départements de Nouvelle-Aquitaine.
Gratuit. Ouvert à tous.
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Micro-Folie Centre culturel François Mitterrand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr
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English :
Thanks to the digital museum, explore more than 350 exhibits from 31 cultural institutions across the twelve departments of Nouvelle-Aquitaine.
Free. Open to everyone.
L’événement Collection Nouvelle-Aquitaine à la Micro-Folie Montendre a été mis à jour le 2026-07-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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