Collection Nouvelle-Aquitaine à la Micro-Folie Micro-Folie Montendre

Informations pratiques

Montendre

Collection Nouvelle-Aquitaine à la Micro-Folie

Micro-Folie Centre culturel François Mitterrand Montendre Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-07-15

Grâce au musée numérique, partez à la découverte de plus de 350 contenus de 31 institutions culturelles issus des douze départements de Nouvelle-Aquitaine.

Gratuit. Ouvert à tous.

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Micro-Folie Centre culturel François Mitterrand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 62 89 01 microfolies@montlieulagarde17.fr

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English :

Thanks to the digital museum, explore more than 350 exhibits from 31 cultural institutions across the twelve departments of Nouvelle-Aquitaine.

Free. Open to everyone.

L’événement Collection Nouvelle-Aquitaine à la Micro-Folie Montendre a été mis à jour le 2026-07-02 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge