UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Montendre

Soirée concert et moules frites au Bistrot Gourmand boulevard de Saintonge Montendre

samedi 18 juillet 2026 · boulevard de Saintonge · Montendre

Informations pratiques

Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
boulevard de Saintonge
Adresse
Le Bistrot Gourmand
Ville
17130 Montendre
Département
Charente-Maritime
Tarif
13 13 13 Sur réservation.

Montendre

Soirée concert et moules frites au Bistrot Gourmand

boulevard de Saintonge Le Bistrot Gourmand Montendre Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Sur réservation.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Soirée Moules Frites au Bistrot Gourmand, accompagné d’un concert du groupe Simple et Efficace.
13€ sur réservation.
  .

boulevard de Saintonge Le Bistrot Gourmand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 63 42  info.lebistrotgourmand@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mussels and Fries Night at Bistrot Gourmand, featuring a concert by the band Simple et Efficace.
13? with reservation.

L’événement Soirée concert et moules frites au Bistrot Gourmand Montendre a été mis à jour le 2026-06-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge

À voir aussi à Montendre (Charente-Maritime)