Soirée concert et moules frites au Bistrot Gourmand boulevard de Saintonge Montendre
samedi 18 juillet 2026 · boulevard de Saintonge · Montendre
Informations pratiques
Montendre
Soirée concert et moules frites au Bistrot Gourmand
boulevard de Saintonge Le Bistrot Gourmand Montendre Charente-Maritime
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Sur réservation.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 20:00:00
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Soirée Moules Frites au Bistrot Gourmand, accompagné d’un concert du groupe Simple et Efficace.
13€ sur réservation.
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boulevard de Saintonge Le Bistrot Gourmand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 63 42 info.lebistrotgourmand@gmail.com
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English :
Mussels and Fries Night at Bistrot Gourmand, featuring a concert by the band Simple et Efficace.
13? with reservation.
L’événement Soirée concert et moules frites au Bistrot Gourmand Montendre a été mis à jour le 2026-06-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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