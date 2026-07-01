Soirée concert et moules frites au Bistrot Gourmand boulevard de Saintonge Montendre

Informations pratiques

Montendre

Soirée concert et moules frites au Bistrot Gourmand

boulevard de Saintonge Le Bistrot Gourmand Montendre Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Sur réservation.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Soirée Moules Frites au Bistrot Gourmand, accompagné d’un concert du groupe Simple et Efficace.

13€ sur réservation.

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boulevard de Saintonge Le Bistrot Gourmand Montendre 17130 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 63 42 info.lebistrotgourmand@gmail.com

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English :

Mussels and Fries Night at Bistrot Gourmand, featuring a concert by the band Simple et Efficace.

13? with reservation.

L’événement Soirée concert et moules frites au Bistrot Gourmand Montendre a été mis à jour le 2026-06-30 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge