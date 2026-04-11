Collectionner au temps de l’Encyclopédie Langres
Collectionner au temps de l’Encyclopédie Langres jeudi 16 avril 2026.
Langres
Collectionner au temps de l’Encyclopédie
Musée d’Art et d’Histoire Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16
fin : 2026-04-16
Date(s) :
2026-04-16
Tout public
Patrick Michel, professeur émérite d’histoire de l’art (université de Lille
Goût pour les sciences naturelles, les antiques, la numismatique, les pierres gravées, les exotica, la sculpture et les arts graphiques, estampe et dessin tel est le collectionnisme du XVIIIe siècle en France. Par l’étude de nombreuses collections tant à Paris qu’en province, Patrick Michel, spécialiste reconnu de l’histoire des collections et du marché de l’art à l’époque moderne, dresse dans chaque grand domaine un nouvel état du savoir. L’ouverture aux objets non européens ou aux Antiquités nationales met en évidence la complexité croissante de la culture de la collection, du phénomène de la curiosité au XVIIIe siècle, puis son passage vers le cabinet encyclopédique, juste avant l’arrivée des musées du XIXe siècle.
Gratuit .
Musée d’Art et d’Histoire Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 86 86 86 accueil.musees@langres.fr
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L’événement Collectionner au temps de l’Encyclopédie Langres a été mis à jour le 2026-04-08 par Antenne du Pays de Langres
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