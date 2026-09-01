Informations pratiques

Montreuil-Bellay

Collégiale Notre-Dame du Bellay

Rue des Douves Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 09:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Ancienne chapelle du château construite au XVe siècle, elle est devenue collégiale desservie par des chanoines sous le nom de collégiale Notre-Dame.

Venez approfondir vos connaissances sur l’orgue, instrument emblématique des églises. Visites libres avec de la documentation sur l’orgue (photos+éléments).

Samedi 10h-12h / 15h-18h et dimanche 15h-18h présentation de l’orgue par des organistes.

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 18h. .

Rue des Douves Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60 information@ville-montreuil-bellay.fr

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English :

Formerly a castle chapel built in the 15th century, it became a collegiate church served by canons under the name of Collegiale Notre-Dame.

L’événement Collégiale Notre-Dame du Bellay Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME