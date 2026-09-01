Collégiale Notre-Dame du Bellay Montreuil-Bellay
samedi 19 septembre 2026 · Montreuil-Bellay
Informations pratiques
Montreuil-Bellay
Collégiale Notre-Dame du Bellay
Rue des Douves Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 09:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Ancienne chapelle du château construite au XVe siècle, elle est devenue collégiale desservie par des chanoines sous le nom de collégiale Notre-Dame.
Venez approfondir vos connaissances sur l’orgue, instrument emblématique des églises. Visites libres avec de la documentation sur l’orgue (photos+éléments).
Samedi 10h-12h / 15h-18h et dimanche 15h-18h présentation de l’orgue par des organistes.
PRECISIONS HORAIRES
Du samedi 19 au dimanche 20 septembre 2026 de 9h à 18h. .
Rue des Douves Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60 information@ville-montreuil-bellay.fr
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English :
Formerly a castle chapel built in the 15th century, it became a collegiate church served by canons under the name of Collegiale Notre-Dame.
L’événement Collégiale Notre-Dame du Bellay Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-08-23 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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