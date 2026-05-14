Saison d’expositions de la ville Catherine Zuliani Montreuil-Bellay
Saison d’expositions de la ville Catherine Zuliani Montreuil-Bellay jeudi 20 août 2026.
Montreuil-Bellay
Saison d’expositions de la ville Catherine Zuliani
533-493 rue nationale Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20
fin : 2026-09-06
Date(s) :
2026-08-20
Découvrez le travail de Catherine Zuliani, peintre Angevine autodidacte à l’univers coloré.
Cette passion pour la peinture, je l’ai toujours eue depuis mon plus jeune âge. Grâce à mon fils ! (merci), j’ai repris mon couteau et mes toiles. C’est dans ma maison et la musique, que la magie des couleurs et lumière explosent.
J’exprime librement, avec peu ou pas de référence artistique, mon instinct, mes émotions… Sans partir dans des discours qui parfois deviennent plus importants que la peinture elle-même !
– Tout a été fait en art, alors rien à prouver ni à imiter
– La liberté de créer sans comparaison
PRECISIONS HORAIRES
Du 20/08 au 06/09/2026 le lundi de 11h à 18h. Le mardi, mercredi, jeudi et les week-ends de 10h à 18h. Le vendredi de 13h à 18h. .
533-493 rue nationale Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60 information@montreuil-bellay.fr
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English :
Discover the work of Catherine Zuliani, a self-taught painter from Anjou with a colorful universe.
L’événement Saison d’expositions de la ville Catherine Zuliani Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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