Montreuil-Bellay

Saison d’expositions A fleur d’écorces

533-493 rue nationale Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-04

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-04

Originaire de Paris, Mathilde Thiennot alimente sa pratique avec son travail dans l’artisanat d’art et celui dans les décors de spectacle.

Mon travail explore les matières brutes et minérales, issues des milieux urbains et naturels. Avec une interprétation fondée sur des procédés de conservation et d’empreintes, je dénonce la disparition progressive du vivant et les mutations des milieux façonnés par l’activité humaine.

Entre patrimoine végétal et architectural, ma démarche de restauration est un geste de mémoire et de soin. Mes sculptures, nées de moulages, d’assemblages et d’agglomérations, évoquent un monde en transition. Ce travail est complété par des recherches picturales et photographiques, analysant la transformation de nos environnements et révèle la fragilité de notre héritage naturel et bâti.

PRECISIONS HORAIRES

Du 04/08 au 16/08/2026 le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h à 12h et de 13h à 18h.

sauf le 14/08. .

533-493 rue nationale Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60 information@montreuil-bellay.fr

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English :

Originally from Paris, Mathilde Thiennot feeds her practice with her work in arts and crafts and in show horns.

L’événement Saison d’expositions A fleur d’écorces Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME