Montreuil-Bellay

Musique en la Demeure L’Odyssée harmonique, voyage au coeur du son

En face du 570 rue Nationale Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:00:00

fin : 2026-06-26 19:30:00

Date(s) :

2026-06-26

L’Association d’Azur et d’Or vous propose ses 5èmes rencontres musicales Musique en la Demeure grâce à l’accueil bienveillant de 6 propriétaires de belles demeures montreuillaises.

De la Musique pour tous les goûts. Ces partages au plus près des artistes permettent d’apprécier de la meilleure manière des musiques différentes dans un environnement favorable. A chaque étape, des bulles viendront parfaire le concert grâce au parrainage de vignerons montreuillais.

Ce vendredi, vivez un voyage sonore immersif avec France Faradji et ses compagnons musicaux bols tibétains, bols de cristal, tambours chamaniques, carillons…

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 26 juin 2026 de 18h à 19h30. .

En face du 570 rue Nationale Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

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English :

The Association d?Azur et d?Or presents its 5th Musique en la Demeure musical encounters, thanks to the gracious hospitality of 6 owners of fine Montreuil residences.

L’événement Musique en la Demeure L’Odyssée harmonique, voyage au coeur du son Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-04-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME