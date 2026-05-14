Montreuil-Bellay

Saison d’expositions Trait de vie

533-493 rue nationale Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-07-02 2026-07-04

Les peintures colorées de Maguy Latouche et les créations recyclées de Alban Descloux ne font plus qu’un lors de cette exposition.

Le mot de Maguy Latouche

Artiste autodidacte, j’aime observer l’étrangeté, l’ambivalence des rapports humains et la richesse des comportements vivants. Mes personnages s’entrelacent, se côtoient, et partagent avec générosité leurs failles, imparfaits..

Une émotion, une question, un souvenir.. l’image, remplie de couleur, est dans ma tête et je la trace de façon urgente.

Le mot de Alban Descloux

Artiste de la recyculture, je récupère, détourne et transforme ce que le monde abandonne.

Bois brûlé, métal et fragments rejetés deviennent des formes vivantes, marquées de cicatrices. Mon travail refuse l’oubli et l’usure programmée il célèbre la matière, questionne nos déchets et revendique une beauté née du rebut.

PRECISIONS HORAIRES

Du jeudi 2 au vendredi 3 juillet 2026 de 14h30 à 18h.

Du 04/07 au 19/07/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. .

533-493 rue nationale Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60 information@montreuil-bellay.fr

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English :

The colorful paintings of Maguy Latouche and the recycled creations of Alban Descloux become one in this exhibition.

L’événement Saison d’expositions Trait de vie Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME