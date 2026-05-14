Saison d’expositions Trait de vie Montreuil-Bellay
Saison d’expositions Trait de vie Montreuil-Bellay jeudi 2 juillet 2026.
Montreuil-Bellay
Saison d’expositions Trait de vie
533-493 rue nationale Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-02 2026-07-04
Les peintures colorées de Maguy Latouche et les créations recyclées de Alban Descloux ne font plus qu’un lors de cette exposition.
Le mot de Maguy Latouche
Artiste autodidacte, j’aime observer l’étrangeté, l’ambivalence des rapports humains et la richesse des comportements vivants. Mes personnages s’entrelacent, se côtoient, et partagent avec générosité leurs failles, imparfaits..
Une émotion, une question, un souvenir.. l’image, remplie de couleur, est dans ma tête et je la trace de façon urgente.
Le mot de Alban Descloux
Artiste de la recyculture, je récupère, détourne et transforme ce que le monde abandonne.
Bois brûlé, métal et fragments rejetés deviennent des formes vivantes, marquées de cicatrices. Mon travail refuse l’oubli et l’usure programmée il célèbre la matière, questionne nos déchets et revendique une beauté née du rebut.
PRECISIONS HORAIRES
Du jeudi 2 au vendredi 3 juillet 2026 de 14h30 à 18h.
Du 04/07 au 19/07/2026 le mercredi, jeudi, vendredi et les week-ends de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h. .
533-493 rue nationale Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60 information@montreuil-bellay.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The colorful paintings of Maguy Latouche and the recycled creations of Alban Descloux become one in this exhibition.
L’événement Saison d’expositions Trait de vie Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
À voir aussi à Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire)
- Concert l’amour dans tous ses états Montreuil-Bellay 23 mai 2026
- Concert choeur de femmes et piano #Montreuil-Bellay Montreuil-Bellay 30 mai 2026
- Festival de la bande dessinée Montreuil-Bellay 30 mai 2026
- Musique Chants de Méditerranée Montreuil-Bellay 31 mai 2026
- Balade Moto Solidaire Montreuil-Bellay 6 juin 2026