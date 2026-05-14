Saison d’expositions Art & Liberté Montreuil-Bellay
Saison d’expositions Art & Liberté Montreuil-Bellay mardi 9 juin 2026.
Montreuil-Bellay
Saison d’expositions Art & Liberté
533-493 rue nationale Montreuil-Bellay Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 10:00:00
fin : 2026-06-28 19:00:00
Date(s) :
2026-06-09
Montreuillais de cœur, Michel Schaillée propose pour la première fois ses œuvres surréalistes à l’Hôpital Saint-Jean.
Artiste plasticien belge établi en Anjou, ma pratique s’articule autour de techniques traditionnelles exigeantes, principalement la peinture à l’huile et le dessin au fusain ou au graphite. J’explore avec précision le portrait et les compositions figuratives, cherchant à traduire des atmosphères subtiles grâce à un travail approfondi sur les textures et la lumière, profondément imprégné du surréalisme belge.
À travers mon projet itinérant Art & Liberté , je partage ma vision artistique entre les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine, ancrant ma démarche dans un dialogue constant avec le public.
Un Artpéro est proposé le samedi 20 juin à 11h30.
PRECISIONS HORAIRES
Du 09/06 au 28/06/2026 tous les jours de 10h à 19h. .
533-493 rue nationale Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60 information@montreuil-bellay.fr
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English :
A Montreuil native at heart, Michel Schaille?e brings his surrealist works to Saint-Jean Hospital for the first time.
L’événement Saison d’expositions Art & Liberté Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME
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