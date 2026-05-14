Montreuil-Bellay

Saison d’expositions Art & Liberté

533-493 rue nationale Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 10:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

Date(s) :

2026-06-09

Montreuillais de cœur, Michel Schaillée propose pour la première fois ses œuvres surréalistes à l’Hôpital Saint-Jean.

Artiste plasticien belge établi en Anjou, ma pratique s’articule autour de techniques traditionnelles exigeantes, principalement la peinture à l’huile et le dessin au fusain ou au graphite. J’explore avec précision le portrait et les compositions figuratives, cherchant à traduire des atmosphères subtiles grâce à un travail approfondi sur les textures et la lumière, profondément imprégné du surréalisme belge.

À travers mon projet itinérant Art & Liberté , je partage ma vision artistique entre les Pays de la Loire et la Nouvelle-Aquitaine, ancrant ma démarche dans un dialogue constant avec le public.

Un Artpéro est proposé le samedi 20 juin à 11h30.

PRECISIONS HORAIRES

Du 09/06 au 28/06/2026 tous les jours de 10h à 19h. .

533-493 rue nationale Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 40 17 60 information@montreuil-bellay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A Montreuil native at heart, Michel Schaille?e brings his surrealist works to Saint-Jean Hospital for the first time.

L’événement Saison d’expositions Art & Liberté Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-05-14 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME