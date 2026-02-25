Balade Moto Solidaire Montreuil-Bellay

Balade Moto Solidaire

3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 14:30:00

fin : 2026-06-06 18:00:00

Date(s) :

2026-06-06

L’association vous invite à sa balade moto annuelle, un événement convivial et solidaire qui se déroule dans les environs de Montreuil-Bellay. Roulez pour une bonne cause !

Cette balade est l’occasion de partager votre passion pour la moto et de profiter des paysages de la région tout en contribuant à une cause noble.

Les bénéfices de cette journée seront entièrement reversés pour financer une sortie socio-culturelle pour des enfants en situation de handicap du territoire.

Que vous soyez un motard expérimenté ou un simple amateur, cette balade est ouverte à tous.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 6 juin 2026 de 14h30 à 18h. .

3 rue Georges Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 81 84 09 54 un.bouchon.pour.un.voyage@orange.fr

English :

The association invites you to its annual motorcycle ride, a friendly and supportive event taking place in the vicinity of Montreuil-Bellay. Ride for a good cause!

