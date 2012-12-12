Montreuil-Bellay

Musique en la Demeure Trio Airplane

77 rue du Docteur Gaudrez Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-07 19:30:00

Date(s) :

2026-08-07

L’Association d’Azur et d’Or vous propose ses 5èmes rencontres musicales Musique en la Demeure grâce à l’accueil bienveillant de 6 propriétaires de belles demeures montreuillaises.

De la Musique pour tous les goûts. Ces partages au plus près des artistes permettent d’apprécier de la meilleure manière des musiques différentes dans un environnement favorable. A chaque étape, des bulles viennent parfaire le concert grâce au parrainage de vignerons montreuillais.

Ce vendredi, retrouvez le Trio Airplane, chanson française jazzy

Airplane, contrebasse, piano et chant, de la chanson Française irriguée par le Jazz, source musicale très utilisée par des artistes comme Boris Vian, Claude Nougaro, Henri Salvador, Serge Gainsbourg…

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 7 août 2026 de 18h à 19h30. .

77 rue du Docteur Gaudrez Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 80 12 10 76 dazuretdor49@gmail.com

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English :

The Association d?Azur et d?Or presents its 5th Musique en la Demeure musical encounters, thanks to the gracious hospitality of 6 owners of fine Montreuil residences.

L’événement Musique en la Demeure Trio Airplane Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-04-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME