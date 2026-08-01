Informations pratiques

Montreuil-Bellay

Conférence gesticulée projetée Comment penser nos organisations pour éteindre les incendies qui nous menacent

Rue de l’Europe Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 21:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Projection de la conférence gesticulée Comment penser nos organisations pour éteindre les incendies qui nous menacent par Laurent Marseault, pompier de Méditerranée et membre du réseau colibris France.

Un regard décalé et en analogie avec l’organisation des pompiers sur nos dérives méthodologiques, nos entre-soi, nos contradictions. Pour faire face au futur, il faudra dépasser le chacun fait sa part et aller rapidement vers le tous ensemble .

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 15 août 2026 à partir de 21h. .

Rue de l’Europe Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 77 74 20 59

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English :

Screening of the gestural lecture “How to Rethink Our Organizations to Extinguish the Fires That Threaten Us” by Laurent Marseault, a firefighter from the Mediterranean region and a member of the Colibris France network.

L’événement Conférence gesticulée projetée Comment penser nos organisations pour éteindre les incendies qui nous menacent Montreuil-Bellay a été mis à jour le 2026-07-27 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME