Colloque « Incarner le leadership » IGR-IAE Rennes Rennes 4 et 5 novembre Ille-et-Vilaine

Sur inscription

L’étudier, l’écrire et le témoigner (autrement)

Le colloque « Incarner le leadership – L’étudier, l’écrire et le témoigner (autrement) est une collaboration entre l’observatoire Santé Solidaire des Dirigeant-e-s des Universités de Rennes, de Rennes 2 et l’EHESP, l’IESEG School of Management, la Louvain School of Management de l’Université Catholique de Louvain, l’ESCP, l’IAE de l’Université de Grenoble Alpes et l’ESSCA School of Management.

Ce colloque a pour ambition de rassembler les chercheurs ainsi que les chercheuses francophones et anglophones qui s’intéressent au leadership.

Le colloque « incarner le leadership » est un partenariat avec l’association scientifique Projectique. Les meilleurs propositions feront l’objet d’un numéro spécial au sein de la revue Projectique (revue classée FNEGE).

[**Appel à communications**](https://www.igr.univ-rennes.fr/wp-content/uploads/2026/03/Appel-a-communication-Incarner-le-leadership-2.pdf)

**Dates importantes :**

13 avril 2026 : Ouverture des soumissions

15 juin 2026 : Date limite de soumission

**Adresse de soumission :** [leading.differently.2026@gmail.com](mailto:leading.differently.2026@gmail.com)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-04T09:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-05T17:00:00.000+01:00

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leading.differently.2026@gmail.com

IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Quartiers Centre Rennes 35708 Ille-et-Vilaine



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