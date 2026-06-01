Colloque « Incarner le leadership », IGR-IAE Rennes, Rennes
Colloque « Incarner le leadership », IGR-IAE Rennes, Rennes mercredi 4 novembre 2026.
Colloque « Incarner le leadership » 4 et 5 novembre IGR-IAE Rennes Ille-et-Vilaine
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-04T09:00:00+01:00 – 2026-11-04T17:00:00+01:00
Fin : 2026-11-05T09:00:00+01:00 – 2026-11-05T17:00:00+01:00
Le colloque « Incarner le leadership – L’étudier, l’écrire et le témoigner (autrement) est une collaboration entre l’observatoire Santé Solidaire des Dirigeant-e-s des Universités de Rennes, de Rennes 2 et l’EHESP, l’IESEG School of Management, la Louvain School of Management de l’Université Catholique de Louvain, l’ESCP, l’IAE de l’Université de Grenoble Alpes et l’ESSCA School of Management.
Ce colloque a pour ambition de rassembler les chercheurs ainsi que les chercheuses francophones et anglophones qui s’intéressent au leadership.
Le colloque « incarner le leadership » est un partenariat avec l’association scientifique Projectique. Les meilleures propositions feront l’objet d’un numéro spécial au sein de la revue Projectique (revue classée FNEGE).
Dates importantes :
13 avril 2026 : Ouverture des soumissions
15 juin 2026 : Date limite de soumission
Adresse de soumission : leading.differently.2026@gmail.com
IGR-IAE Rennes 11 rue Jean Macé 35700 Rennes Rennes 35708 Quartiers Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « email », « value »: « leading.differently.2026@gmail.com »}] [{« link »: « https://www.igr.univ-rennes.fr/wp-content/uploads/2026/03/Appel-a-communication-Incarner-le-leadership-2.pdf »}, {« link »: « mailto:leading.differently.2026@gmail.com »}]
L’étudier, l’écrire et le témoigner (autrement)
À voir aussi à Rennes (Ille-et-Vilaine)
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- FEMME SOURCE- Exposition de peinture- Christelle COURTAY, Orangerie du Thabor, Rennes 1 juin 2026
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