Colmar Jazz Festival Anne Paceo / Selma Doyen Colmar

Informations pratiques

Colmar

Colmar Jazz Festival Anne Paceo / Selma Doyen

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-26 20:00:00

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-26

Artiste majeure de la scène musicale actuelle, figure de proue de la nouvelle scène jazz cross over , Anne Paceo ne cesse de se réinventer et de nous surprendre.

Artiste majeure de la scène musicale actuelle, figure de proue de la nouvelle scène jazz cross over , batteuse française parmi les plus reconnues, compositrice connue pour sa capacité à créer un propos musical inédit, empreint de transe et de spiritualité, Anne Paceo ne cesse de se réinventer et de nous surprendre. En témoignent sa nomination à l’ordre des Chevaliers des Arts et des Lettres en 2021, ses 3 Victoires de la musique, ses collaborations fructueuses et sa discographie prolixe, avec 8 albums et 4 EP à son actif. En 2025 elle publie Atlantis sur son label “Jusqu’à la Nuit”.

Enthousiasmée par un récent baptême de plongée, la compositrice et batteuse française part au Portugal pour s’immerger dans les fonds marins. Dans de l’eau tant glaciale que trouble, elle découvre une émotion proche de l’extase, que Romain Rolland appelait le sentiment océanique . De quoi donner naissance à de nouvelles chansons nous invitant à un voyage chimérique et apaisant.

Brötchen, en langage vernaculaire du Grand Est français, ce sont des petits pains. Ce solo est fait de petites cellules, répétées et modulées, où la musique improvisée mêle les idiomes du jazz à la musique contemporaine et à la musique populaire. Les sons cohabitent, au point de rasséréner quelques cœurs, de faire tourner quelques têtes. Recréé en septembre 2025 pour les Journées du Matrimoine, ce solo s’articule autour d’un set de batterie et divers éléments percussifs (xylophone et bouillottes). .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A leading artist on today’s music scene and a leading figure in the new crossover jazz scene, Anne Paceo never ceases to reinvent herself and surprise us.

L’événement Colmar Jazz Festival Anne Paceo / Selma Doyen Colmar a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de Colmar