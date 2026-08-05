Informations pratiques

Colmar

Colmar Jazz Festival China Moses / Manon Mullener

13 rue d’Amsterdam Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-25 20:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

China Moses a une présence scénique intense et lumineuse. Sa voix alto laisse entendre une densité naturelle, un caractère résolu, une coloration marquante.

China Moses a une présence scénique intense et lumineuse. Sa voix alto laisse entendre une densité naturelle, un caractère résolu, une coloration marquante. Sans compter, chez cette enfant du Jazz et auteure-compositrice de soul, une profondeur personnelle, du punch et ce sourire qui éclaire si souvent son visage.

Loin de juste chanter elle emmène le public dans son univers. Ses prestations scéniques deviennent plus une expérience immersive dans un monde ou toute catégorisation de genre est caduque et/ou le spectateur est encouragé à être lui-même.

Manon Mullener fait partie de la jeunesse prometteuse du jazz européen. Elle tisse ses notes entre jazz, musique de Cuba, où elle a étudié, et mélodies de sa Suisse natale. Ses compositions sont des carnets de voyage, où se mêlent les échos des scènes du monde entier, de New York à La Havane, en passant par les festivals européens. Son jeu, à la fois intime et vibrant, invite à un voyage sensoriel, une immersion dans un univers où chaque note raconte une histoire. .

13 rue d’Amsterdam Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 30 53 01 salle.europe@colmar.fr

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English :

China Moses has an intense and radiant stage presence. Her alto voice reveals a natural richness, a resolute character, and a distinctive timbre.

L’événement Colmar Jazz Festival China Moses / Manon Mullener Colmar a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme de Colmar