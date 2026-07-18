Informations pratiques

Colmar

Colmar Jazz Festival Christophe Panzani & 20SYL / The Big Tusk

19 rue des Jardins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-09-24 20:00:00

fin : 2026-09-24 23:00:00

Date(s) :

2026-09-24

Evénement proposé par le Colmar Jazz Festival.

Sula Bassana marque la rencontre entre deux univers musicaux distincts mais complémentaires celui de 20syl, producteur et DJ électro-hip hop (Hocus Pocus, C2C), et celui de Christophe Panzani, musicien jazz polyvalent. Sula Bassana, c’est une expérience sensorielle qui fusionne harmonieusement digital et organique. Ce projet artistique transcende les frontières des genres musicaux avec une palette sonore riche et variée mêlant le jazz, le hip-hop et l’électro.

The BIG TUSK est un collectif musical franco-suisse qui se démarque par une direction artistique unique, défiant les conventions et les frontières entre musique improvisée et populaire. Depuis 2017, le quartet canalise ses racines Gen-Y dans une concoction bouillante d’electronica, d’énergie grunge et de lyrisme pop-rock, avec une spontanéité explosive et d’une créativité sonore infinie. Également inspiré par les paysages cinématographiques (comme l’énigmatique et morbide Tusk, où un homme rêve de trouver le morse qui réside en chaque être humain), the BIG TUSK fonctionne comme une créature mythologique changeant de forme avec les univers incarnation vivante de leur idéologie tuskiste, dans laquelle la hiérarchie se dissout dans l’harmonie. .

19 rue des Jardins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 21 61 80 grillen@calixo.net

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English :

Event presented by the Colmar Jazz Festival.

L’événement Colmar Jazz Festival Christophe Panzani & 20SYL / The Big Tusk Colmar a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme de Colmar