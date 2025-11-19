Foire aux vins d’Alsace Colmar

Foire aux vins d’Alsace

Plus qu’une foire aux vins, la FAV pour les intimes est une véritable institution pour les alsaciens ! Au programme dégustation de vin, de produits du terroir, foire agricole, etc. C’est aussi un rendez-vous nocturne incontournable avec son festival de musique et ses soirées cabarets.

Foire commerciale ? Festival de musique ? Evénement de promotion des Vins d’Alsace ? Foire agricole ? Fête populaire ? Cabaret ?… Etc.

Il est bien périlleux d’essayer de faire rentrer l’événement colmarien dans une catégorie. Et les connaisseurs de la FAV l’ont bien compris.

En effet, la FAV c’est tout cela à la fois ! C’est un peu comme si le festival des Vieilles Charrues rencontrait à la fois la Foire de Marseille, le Salon de l’Agriculture de Paris ou encore les Férias de Bayonne. Drôle de mélange ? Subtil assemblage travaillé et gardé secret depuis 1948 ! .

More than just a wine fair, the FAV is a veritable institution for Alsatians! On the program: wine tasting, local produce, agricultural fair, etc. It’s also a not-to-be-missed evening event, with its music festival and cabaret evenings.

