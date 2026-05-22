Le Dîner des Improcibles (Spectacle d’impro) Colmar
Le Dîner des Improcibles (Spectacle d’impro) Colmar vendredi 12 juin 2026.
Colmar
Le Dîner des Improcibles (Spectacle d’impro)
29 Rue Saint Joseph Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-06-12 20:00:00
fin : 2026-06-12 22:30:00
Date(s) :
2026-06-12
Un spectacle 100% impro, 100% imprévisible !
Les Improcibles mettent les petits plats dans les grands pour vous servir Le Dîner !
Un spectacle 100% impro, 100% imprévisible !
Imaginez une famille que VOUS inventez prend vie sous vos yeux…Disputes croustillantes, secrets de famille explosifs, invités surprises…
Rien n’est écrit, tout peut arriver et c’est vous qui inspirez l’histoire ! Un dîner (presque) parfait, mijoté en direct par nos comédiens.
Réservez vite votre place, et venez vivre une soirée unique, drôle, et délicieusement chaotique !
Petite buvette sur place. .
29 Rue Saint Joseph Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est improcibles@gmail.com
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English :
A 100% improv show, 100% unpredictable!
L’événement Le Dîner des Improcibles (Spectacle d’impro) Colmar a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Colmar
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