Colmar

Le Dîner des Improcibles (Spectacle d’impro)

29 Rue Saint Joseph Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-12 20:00:00

fin : 2026-06-12 22:30:00

Date(s) :

2026-06-12

Un spectacle 100% impro, 100% imprévisible !

Les Improcibles mettent les petits plats dans les grands pour vous servir Le Dîner !

Un spectacle 100% impro, 100% imprévisible !

Imaginez une famille que VOUS inventez prend vie sous vos yeux…Disputes croustillantes, secrets de famille explosifs, invités surprises…

Rien n’est écrit, tout peut arriver et c’est vous qui inspirez l’histoire ! Un dîner (presque) parfait, mijoté en direct par nos comédiens.

Réservez vite votre place, et venez vivre une soirée unique, drôle, et délicieusement chaotique !

Petite buvette sur place. .

29 Rue Saint Joseph Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est improcibles@gmail.com

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English :

A 100% improv show, 100% unpredictable!

L’événement Le Dîner des Improcibles (Spectacle d’impro) Colmar a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de tourisme de Colmar