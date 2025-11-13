Les Foulées de la Ligue Colmar

Les Foulées de la Ligue

avenue de la Foire aux Vins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-06-26 09:15:00

fin : 2026-06-26

Date(s) :

2026-06-26

Une course à la portée de tous pour lutter contre le cancer !

Comme chaque année, il nous tient à cœur de faire de ce moment, pour les participants, les bénévoles et les partenaires, une rencontre festive, simple, et unique !

Petits et grands, en équipe ou en solo, vous êtes tous attendus pour vous bouger contre le cancer sur deux parcours non-chronométrés de course à pied (6 km ou 9 km) et un parcours de marche (6 km). Il vous sera également possible de participer aux Foulées de la Ligue à distance courez et marchez près de chez vous, où vous voulez !

Participer aux Foulées de la Ligue c’est

Vivre un moment solidaire et riche en émotions en apportant votre soutien aux personnes malades et leurs proches ;

Valoriser l’activité physique comme moyen de prévention du cancer et des récidives ;

Soutenir votre comité 68 de la Ligue contre le cancer qui finance une partie de la recherche (notamment en Alsace), la prévention des cancers et aide les malades tout au long de leur parcours.

09h15 départ des courses 6,5 Km et 9 Km.

09h30 départ de la marche 6,5 Km. .

avenue de la Foire aux Vins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 18 94 cd68@ligue-cancer.net

English :

A race for everyone to fight against cancer!

