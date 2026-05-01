Colmar

Festival Musiques Métisses Festival de musiques du monde

19 Rue des Jardins Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-24 23:30:00

Date(s) :

2026-05-22 2026-05-23

Embarquez pour un voyage musical sans frontières ! Musiques Métisses, c’est 3 jours de concerts, de fête et de rencontres inoubliables. Venez vibrer au rythme du monde !

Le festival Musiques Métisses revient pour sa 30ème édition et vous invite, une nouvelle fois, à vivre une expérience musicale unique !

Pendant 3 jours, laissez-vous porter par des sons venus d’ailleurs, des découvertes surprenantes et une ambiance résolument festive.

Certains concerts auront lieu dans la salle des Musiques Actuelles de la ville de Colmar mais également sur une scène extérieure prévue à cet effet.

Vous retrouverez comme chaque année les associations du monde qui vous proposeront leurs cuisines épicées, buvette et ambiance Guinguette garantie.

Musiques Métisses mise sur la curiosité, la diversité et l’émotion. Chaque concert est une invitation au voyage, à la rencontre d’artistes singulier·e·s et d’univers musicaux riches et variés.

Musiques Métisses, c’est bien plus qu’un festival c’est un moment de partage, de convivialité et de fête, où toutes les musiques se croisent et se répondent.

Venez vibrer, danser, découvrir et célébrer avec nous cette 30ème édition placée sous le signe de l’authenticité et de la bonne humeur ! .

19 Rue des Jardins Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 70 77 contact@lezard.org

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English :

Embark on a musical voyage without borders! Musiques Métisses is 3 days of concerts, festivities and unforgettable encounters. Come and vibrate to the rhythm of the world!

L’événement Festival Musiques Métisses Festival de musiques du monde Colmar a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme de Colmar