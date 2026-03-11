Concert Clavecin Ruckers 1624 Colmar
Concert Clavecin Ruckers 1624 Colmar jeudi 21 mai 2026.
Concert Clavecin Ruckers 1624
1 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-05-21 18:30:00
fin : 2026-05-21 19:30:00
Date(s) :
2026-05-21
Le jour du concert, sur présentation de votre billet de concert à l’accueil du musée, profitez d’une visite libre des collections permanentes.
Concert I Monsieur Bach et ses collègues parisiens Marchand, Forqueray, Duphly, Bach
Lorenzo Ghielmi, clavecin Ruckers 1624 .
1 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 15 50 info@musee-unterlinden.com
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English :
On the day of the concert, present your concert ticket at the museum reception desk and enjoy a free tour of the permanent collections.
L’événement Concert Clavecin Ruckers 1624 Colmar a été mis à jour le 2026-03-11 par Musée Colmar Musée Unterlinden